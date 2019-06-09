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Ким Чен Ын бросил генерала в аквариум с пираньями за измену

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Сотрудники британской разведки сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын казнил одного из своих генералов, бросив его в аквариум, который был нап

Сотрудники британской разведки сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын казнил одного из своих генералов, бросив его в аквариум, который был наполнен кровожадными пираньями.

Согласно сведениям, представленным разведкой, казненный военнослужащий планировал проведение госпереворота. Сначала ему были нанесены опасные раны в области туловища, ног и рук, а потом его сбросили в резервуар, находящийся в одном из особняков Кима. Неизвестно, погиб ли генерал от полученных ран или его убили рыбы.

В зарубежных СМИ отмечают, что глава Северной Кореи подсмотрел данный способ казни из кинокартины «Шпион, который меня любил» о спецагенте Джеймсе Бонде. Ким Чен Ын смог заполнить свой аквариум пираньями, привезенными из Бразилии.

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