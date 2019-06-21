Катрин Асси заподозрили в романе с Никитой Пресняковым

Актриса Катрин Асси недавно уже была участницей неприятных слухов — из-за неё, как некоторые предположили, произошёл развод между Екатериной Климовой и Гелой Месхи.

Сейчас она попала в похожую ситуацию. На этот раз Асси подозревают в романе с Никитой Пресняковым, который женат на Алене Красновой. Отмечается, что они знакомы уже несколько лет — их первая встреча произошла в США.

Причиной для возникновения подобных домыслов стало то, что музыкант уделяет Катрин довольно много своего времени, даже больше, чем жене. В частности, они были замечены вместе на студии звукозаписи, где Пресняков записывал свой первый англоязычный альбом, при этом Катрин не имеет никакого отношения к музыке. Алена же в это время находилась в Португалии.