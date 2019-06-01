Как Мэрилин Монро пользовалась своими мужчинами и чем платила взамен

1 июня — день рождения Мэрилин Монро, которой могло бы исполниться 93 года, если бы не необъяснимая смерть в возрасте 36 лет. До сих пор ходит много споров о том, была ли смерть Монро убийством или суицидом, а то и вовсе несчастным случаем.

Личная жизнь Мэрилин тоже не даёт покоя. Замужем она была три раза, и каждый новый мужчина кардинально отличался от предыдущего.

За первого мужа, Джеймса Догерти, Мэрилин вышла в 16 лет. О какой-то особой любви здесь не шло речи — Догерти оказался наиболее подходящим для того, чтобы покончить с тяжёлой жизнью. Мэрилин, тогда ещё не имеющая своего псевдонима и носящее имя Норма Джин, росла без отца, а мать была психически больна. Девочка побывала во многих приютах и приёмных семьях, а когда вошла в подростковый возраст, подвергалась попыткам изнасилования со стороны мужчин из принявших её семей. Замужество стало для неё попыткой вырваться из этого круга.

Но семейная жизнь оказалась для Нормы Джин слишком скучной, и в это время она привлекает внимание фотографа, приехавшего для съёмки на завод, где она работала. Снимки попадают в руки кинокомпании 20th Century Fox, и Норма Джин получает от них деловое предложение. Правда, для начала ей потребовалось сменить образ, выбрав сценическое имя и перекрасившись в блондинку. Заодно она разводится с Джеймсом, который более ей стал не нужен.

Теперь внимание Мэрилин захотели завладеть многие мужчины, но выбрала она бейсболиста Джо ДиМаджио. Однако впоследствии оказалось, что у них совершенно разные взгляды на жизнь — ДиМаджио нужна была супруга, следящая за домом, а Мэрилин желала продолжать карьеру. Известная жена, за которой непрестанно наблюдают журналисты, его раздражала. По слухам, он даже избивал Мэрилин.

Рассталась пара с громким скандалом после фильма «Зуд седьмого года», из-за момента, в котором белую юбку Монро развевает воздух из вентиляционной решётки. Этот брак просуществовал менее года — всего 9 месяцев. При этом им удалось сохранить хорошие отношения.

Следующим супругом Мэрилин стал драматург Артур Миллер. Этот брак вызывал у многих сильное недоумение — по сравнению с актрисой, Миллер был невзрачный и некрасивый. Однако Мэрилин хотела умного и начитанного супруга, и внешность для неё была не настолько важной.

Но и с Артуром отношения не были гладкими. Мужчина желал видеть рядом с собой взрослую, ответственную женщину, а Монро хотелось, чтобы её баловали и заботились о ней. Вскоре после свадьбы Миллер написал в своём дневнике, что ненавидит свою жену — она напоминает ему маленького ребёнка. Мэрилин случайно увидела эту запись и устроила скандал, но вскоре сделала вид, что простила мужа, затаив обиду. Негатив копился долгое время, в семье всё чаще возникали ссоры по малейшему поводу, постепенно Мэрилин пристрастилась к антидепрессантам.

Несмотря на непрекращающиеся скандалы, Монро забеременела, но из-за стресса пережила выкидыш, из-за чего её и без того депрессивное состояние стало ещё тяжелее. После этого она развелась с Миллером, который быстро нашёл себе новую жену. Мэрилин же он попытался выставить в худшем свете, написав про неё пьесу, которую публика, любившая Монро, полностью раскритиковала.

В возрасте 36 лет Мэрилин ушла из жизни, так и не став по-настоящему счастливой. Многие полагают, что она не сумела расстаться со своим образом, за который её так любили. Из-за этого она впала в непрекращающуюся депрессию, а постоянно принимаемые антидепрессанты окончательно разрушили её жизнь.