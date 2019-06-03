Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei приобрела разработанные российской компанией «Вокорд» патенты в области технологии распознавания лиц. Совершение сделки было подтверждено представителем китайской компании, однако никаких подробностей раскрыто не было. При этом по данным в ЕГРЮЛ, изменения были внесены ещё 17 мая.

Согласно сведениям, полученных от людей, знакомых с условиями соглашения, ООО «Игл Софтлаб» приобрела права на оборудование и патенты «Вокорда». После этого «Игл Софтлаб» была куплена гонконгской Huawei Digital Technologies Co Ltd и ООО «Технокомпания Хуавэй» — российской дочерней компанией Huawei. При этой ей принадлежит большая часть уставного капитала — 99,99999%.

По имеющейся информации, «Вокорд» был оценён Huawei в 40-50 миллионов долларов. Компания занималась созданием систем распознавания лиц, интеллектуального видеонаблюдения, а также фиксацией нарушений ПДД с помощью фото- и видеосъёмки.