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Группа «Ленинград» опубликовала новый провокационный клип

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Музыкальный коллектив «Ленинград» из РФ опубликовал в Сети новый видеоклип на композицию «i_$uss». Ролик был размещен сегодня, 5 июня, на «Ютубе». Кли

Музыкальный коллектив «Ленинград» из РФ опубликовал в Сети новый видеоклип на композицию «i_$uss». Ролик был размещен сегодня, 5 июня, на «Ютубе».

Клип рассказывает о молодой девушке, пришедшей в клуб и употребившей наркотические вещества. В результате она влюбляется в парня, напоминающего ей Иисуса Христа. После этого демонстрируется сцена непорочного зачатия. Авторы видеоролика заранее сообщили зрителям, что не намеревались оскорбить чьи-либо чувства.

«Мы уважаем все религии и вероисповедания, а также тех людей, в чьей жизни вера в Бога занимает важное место. Этот клип — сатирическое художественное произведение без скрытых каверзных смыслов», — говорится в видео.

В качестве режиссера клипа выступил Лео Колосовский, ранее работавший с Потапом и Настей Каменских, а также группой «Время и стекло». Всего за несколько часов с момента появления видео в Сети оно смогло набрать свыше 350 тысяч просмотров. Однако ролик понравился далеко не всем, поэтому ему уже поставили 11 тысяч отметок «мне не понравилось».

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