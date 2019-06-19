Финский художник реалистично изобразил персонажей Disney

Йирка Вяатяйнен, художник из Финляндии, в течение 8 последних лет занимается перерисовкой культовых персонажей Disney, «оживляя» их на бумаге, придавая им реалистичный вид.

Недавно он решил сконцентрироваться на отцах протагонистов, опубликовав в Сети рисунки, на которых можно увидеть вождя Поухатана, отца Покахонтас, и греческого бога Зевса – отца Геркулеса. По словам Вяатяйнена, все началось с короля Тритона, папы Ариэль, так как «Русалочка» является его самым любимым мультфильмом Disney.

Затем художник решил изобразить и других мужских персонажей известной киностудии. Однако Йирка признается, что в последнее время ему становится все труднее находить время и вдохновение для изображения реалистичных образов героев мультипликационных картин, но все же он не планирует бросать это занятие в ближайшее время.