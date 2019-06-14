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Филипп Киркоров рассказал о любовном фиаско дочери из-за соцсетей

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Филипп Киркоров недавно поделился с поклонниками историей о том, что у его 8-летней дочери Аллы-Виктории появился ухажёр. Им оказался одноклассник дев

Филипп Киркоров недавно поделился с поклонниками историей о том, что у его 8-летней дочери Аллы-Виктории появился ухажёр. Им оказался одноклассник девочки по имени Федя.

В доказательство своих чувств мальчик подарил Алле-Виктории линейку с её именем. Обрадованная девочка поделилась «первой любовью» с отцом, а тот впоследствии и опубликовал эту информацию в Instagram, о чём пожалел спустя некоторое время.

История о детской влюбленности привлекла внимание многих подписчиков. Девочка, непривычная к обсуждению своей личности, стала стесняться, а потом вовсе заявила отцу, что будет хранить теперь свои секреты и никогда больше ничего ему не расскажет.

Филипп попытался успокоить свою дочь, сказав ей, что это обратная сторона соцсетей и ей следует делать выводы с малого возраста. Впрочем, он не отрицает, что совершил необдуманный поступок, рассказав публично об её чувствах.

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