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Джованна Антонелли опубликовала фотографию с мужем

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Джованна Антонелли, наиболее известная в России своим участием в сериале «Клон», недавно опубликовала совместную фотографию со своими гражда

Джованна Антонелли, наиболее известная в России своим участием в сериале «Клон», недавно опубликовала совместную фотографию со своими гражданским мужем Леонарду Ногейра.

Пара познакомилась ещё в 2009 году, а в следующем у них появились дочери-близняшки Антония и София. Несмотря на детей и десять лет, проведённых вместе, пара не спешит узаконить свои отношения. По мнению поклонников актрисы, дело именно в ней — Джованна боится «сглазить» и думает, что может вновь остаться одна, если заключит брак.

Подозревать подобное Антонелли может из своего опыта — она уже несколько раз была замужем. Первым избранником стал знакомый ещё со школы парень, с кем она провела несколько лет. Однако из-за сильной ревности со стороны мужа, она приняла решение развестись.

Вторым супругом стал актёр Мурилу Бенисиу, с которым Джованна вместе снималась в серале «Клон». В 2005 году у пары родился сын, и вскоре после этого они разошлись.

Из-за Мурилу, не давшего разрешения на вывоз сына, актриса рассталась и со следующим партнёром, желающим уехать в Америку.

Лишь после всех этих событий Джованна познакомилась с Леонарду, с которым и осталась с тех пор вместе.

Совместные фотографии она выкладывает достаточно редко, но иногда не может удержаться и не похвастаться своими отношениями перед подписчиками.

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