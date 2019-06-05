Джаред Харрис может получить «Эмми» благодаря финалу сериала «Чернобыль»

Если реакция зрителей на финал телесериала «Чернобыль», показанный в понедельник вечером, является хоть какой-то индикацией успеха, то актер Джаред Харрис может оказаться в списке кандидатов на получение премии «Эмми» текущего года. В последний раз он удосуживался данной награды за работу над сериалом «Безумцы».

Недавно в эфир вышел последний из пяти эпизодов нового телесериала HBO, названного одной из самых душераздирающих эпизодических кинокартин этого года. В результате завершился рассказ, в котором были освещены ошибки и неумелое руководство советских властей, приведшие к трагической ядерной катастрофе 1986 года.

В финале Валерий Легасов (персонаж, сыгранный Харрисом) и другие люди дают показания на суде над тремя мужчинами, которых обвиняют в причастности к аварии.

Легасов использует выданное ему время, чтобы объяснить ошибки, допущенные обвиняемыми, и, что более важно – рассказать о недостатках всей ядерной системы страны, вводя чиновников в сильное замешательство.

«Каждая ложь, которую мы говорим, приводит к возникновению долга перед правдой. Рано или поздно этот долг придется выплачивать», – заявляет российский ученый в убедительных свидетельских показаниях в зале суда, которые, скорее всего, будут еще долго распространяться по Интернету в форме GIF.

Откровенный рассказ Легасова в конечном итоге приводит к его личному краху – потере карьеры и репутации – и, как видно из первого эпизода, его жизни. (Смерть Легасова от самоубийства была показана в премьере сезона).

«Сериал рассказывает о стоимости лжи», – рассказал исполнительный продюсер проекта Крэйг Мазин в рамках интервью журналистам Entertainment Weekly. «Речь идет о том, что происходит, когда правительство и народ начинают меньше ценить истину, а когда это происходит, возникают издержки».

Актеры Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон тоже были высоко оценены за их роли – они сыграли Бориса Щербина и Улану Хомюк в сериале. Как показано в пост-сценарии в конце финала, персонаж Уотсон был создан продюсерами, чтобы представлять команду ученых, которые помогли раскрыть правду о причине и разрушительных последствиях катастрофы.

«Чернобыль», который поспел только к концу гонки, столкнется с жесткой конкуренцией со стороны других новых телесериалов с ограниченным количеством эпизодов. «Побег из тюрьмы Даннемора» канала Showtime, «Острые предметы» от HBO и «Фосс/Вердон» от FX являются одними основных фаворитов в этой категории. Однако Харрис, который был номинирован в 2012 году за роль Лейна Прайса в кинокартине «Безумцы», вполне может оказаться лучшим актером в категории лимитированных сериалов. В этой группе ему будут противостоять Сэм Рокуэлл, Бенисио дель Торо и Махершала Али.

Номинации «Эмми» будут объявлены в следующем месяце.

По крайней мере, если жюри «Эмми» считают целесообразным чествовать не очень ярких мужских персонажей HBO, то давайте надеяться, что они также покажут хоть толику своей любви блестящему ученому с отличной моралью.