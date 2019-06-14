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Дмитрий Шепелев вышел в прямой эфир голым

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Телеведущий Дмитрий Шепелев недавно, во время своей командировки, встретил Василису Фролову. На заре своей карьеры они вместе вели утреннюю передачу н

Телеведущий Дмитрий Шепелев недавно, во время своей командировки, встретил Василису Фролову. На заре своей карьеры они вместе вели утреннюю передачу на украинском телевидении.

Фотографию вместе с ней Дмитрий опубликовал в своей Instagram, а в подписи поделился некоторыми воспоминаниями. В возрасте 20-ти лет он только начинал свою карьеру на телевидение и ему приходилось вставать практически в пять утра, чтобы в семь часов выйти в эфир. Завершив утренние съёмки, он завтракал, отсыпался до обеда, приступал к подготовке нового эфира, возвращался домой на ужин и ложился спать снова до пяти утра.

По его словам, это была не работа, а постоянное валяние дурака пять дней в неделю. Несмотря на то, что денег он зарабатывал мало, то время было беззаботным. Однажды он совершил и вовсе серьёзную выходку — явился на съёмки голым. Его соведущая Василиса, посмотрев на него, тоже сняла одежду.

Сейчас Фролова является политическим журналистом и с Дмитрием они не виделись около шести лет.

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