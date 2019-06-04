Дана Борисова показала на видео, как ей делают пластику

Дана Борисова недавно шокировала своих подписчиков, выложив видеозапись в Instagram пластической процедуры — ей сделали безоперационную подтяжку лица при помощи мезонитей.

Мезонити созданы из рассасывающего материала и служат для подтяжки овала лица. Выполняется процедура специальными канюлями — в буквальном смысле, лицо прошивается этими иголками.

Неудивительно, что запись процесса привела поклонников в ужас. Опубликованное видео они назвали «зрелищем не для слабонервных» и задали Дане вопрос, действительно ли красота требует подобных жертв. Сама же Дана считает такую подтяжку прекрасной замене пластическим операциям.

При этом Дана недавно подкорректировала себе губы, результат ей понравился, но был раскритикован поклонниками. Теперь они опасаются, что телеведущая слишком увлечётся и продолжит менять своё лицо до неузнаваемости.