Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Дана Борисова показала на видео, как ей делают пластику

Дата:
Дана Борисова недавно шокировала своих подписчиков, выложив видеозапись  в Instagram пластической процедуры — ей сделали безоперационную подтяжк

Дана Борисова недавно шокировала своих подписчиков, выложив видеозапись  в Instagram пластической процедуры — ей сделали безоперационную подтяжку лица при помощи мезонитей.

Мезонити созданы из рассасывающего материала и служат для подтяжки овала лица. Выполняется процедура специальными канюлями — в буквальном смысле, лицо прошивается этими иголками.

Неудивительно, что запись процесса привела поклонников в ужас. Опубликованное видео они назвали «зрелищем не для слабонервных» и задали Дане вопрос, действительно ли красота требует подобных жертв. Сама же Дана считает такую подтяжку прекрасной замене пластическим операциям.

При этом Дана недавно подкорректировала себе губы, результат ей понравился, но был раскритикован поклонниками. Теперь они опасаются, что телеведущая слишком увлечётся и продолжит менять своё лицо до неузнаваемости.

Новости по теме:

  1. Виктория Толстоганова опубликовала фото без грамма косметики
  2. Лолита показала свою фигуру «Size Plus» в купальнике
  3. Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Александр Емельяненко нокаутировал Шимона Байора в первом раунде

Три российские подлодки вошли в топ-5 самых опасных субмарин мира

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

В Испании пострадали более 260 человек при обрушении помоста на концерте

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках