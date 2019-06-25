Четыре женщины решили бесплатно выпить спиртное в магазине

В одном из супермаркетов в Череповце, расположенном на Шекснинском проспекте, случился малоприятный инцидент.

Примерно в половину седьмого утра из магазина поступил сигнал с тревожной кнопки. Прибывшие на место сотрудники правопорядка выяснили, что виновниками стали четыре женщины.

Они, после небольшой прогулки по торговому залу, взяли по банке пива, которые вскрыли и распили прямо на месте. После этого женщины направились к выходу, а на требование оплатить употреблённый товар ответили категорическим отказом.

После выяснения личностей, было установлено, что нарушительницами стали женщины 23-х и 35-ти лет. Причины своего поступка они объяснить не смогли, так как пребывали в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

Женщины переданы в отдел полиции, где на них составили административные протоколы.