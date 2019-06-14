Чемпиона России по сноуборду застрелили в США

На Дмитрия Кольцова и его друга было совершено вооруженное нападение в Лос-Анджелесе. От ранений российский сноубордист Концов скончался.

Убийство произошло 10 июня. Личность обвиняемого установлена — им является тридцатилетний мужчина Ретт Нельсон. Находясь в автомобиле, Нельсон выстрелил в Кольцова и его товарища. Вторая жертва нападения не получила ранений.

В этот же день Нельсон совершил еще одно убийство, выстрелив в затылок полицейскому. Жертва скончалась спустя два дня. Также Нельсон обвинен в ограблении супермаркета и заправки. За ряд преступлений Ретт может оказаться в тюрьме на пожизненный срок, либо ему могут вынести смертную казнь.

Скончавшемуся Дмитрию Кольцову было тридцать лет. Он являлся участником сборной России и Москвы по сноуборду. В числе достижений сноубордиста победа на чемпионате страны.