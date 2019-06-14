Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Чемпиона России по сноуборду застрелили в США

Дата:
На Дмитрия Кольцова и его друга было совершено вооруженное нападение в Лос-Анджелесе. От ранений российский сноубордист Концов скончался. Убийство про

На Дмитрия Кольцова и его друга было совершено вооруженное нападение в Лос-Анджелесе. От ранений российский сноубордист Концов скончался.

Убийство произошло 10 июня. Личность обвиняемого установлена — им является тридцатилетний мужчина Ретт Нельсон. Находясь в автомобиле, Нельсон выстрелил в Кольцова и его товарища. Вторая жертва нападения не получила ранений.

В этот же день Нельсон совершил еще одно убийство, выстрелив в затылок полицейскому. Жертва скончалась спустя два дня. Также Нельсон обвинен в ограблении супермаркета и заправки. За ряд преступлений Ретт может оказаться в тюрьме на пожизненный срок, либо ему могут вынести смертную казнь.

Скончавшемуся Дмитрию Кольцову было тридцать лет. Он являлся участником сборной России и Москвы по сноуборду. В числе достижений сноубордиста победа на чемпионате страны.

Новости по теме:

  1. Филипп Киркоров рассказал о любовном фиаско дочери из-за соцсетей
  2. Светлана Лобода устроила домашнюю тренировку в коротких шортах
  3. Дмитрий Шепелев вышел в прямой эфир голым

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Во Флориде запущена ракета Atlas V с военным спутником США

Под Астраханью рыбаки наткнулись на неизвестную трехметровую змею

Трех полицейских из Уфы подозревают в изнасиловании девушки-дознавателя

Даже пришельцы не такие жуткие. Ученые обнаружили монстра в Антарктиде

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках