Британская сценаристка раскритиковала «Чернобыль» за отсутствие темнокожих актеров

Карла Мэри Свит, создательница сценариев для медиапродуктов из Великобритании, подвергла жесткой критике телесериал «Чернобыль», так как в нем отсутствовали темнокожие актеры.

По ее словам, в действительности все люди, которые участвовали в показанных событиях, были белыми и, согласно ее мнению, произносили слова с ярко выраженным украинским акцентом. Однако в киноленте актеры имеют британский акцент. Поэтому она отметила, что раз авторы проекта не следуют реальной истории, то им необходимо было добавить в него темнокожих актеров.

Сценаристка заявила, что в Великобритании можно найти немало отличных темнокожих артистов, которые смогли бы хорошо исполнить свои роли в «Чернобыле». Она осталась разочарована тем, что в очередном крупном телешоу стараются сделать вид, что их не существует.