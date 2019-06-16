Археологи нашли под водой древнюю британскую Атлантиду

Исследователям удалось найти под водой неподалеку от побережья Великобритании затонувшую «Атлантиду». Они нашли на ней артефакты возрастом около 10 тысяч лет.

Археологи смогли обнаружить сразу два людских поселения времен каменного века. На этой земле раньше обитали шерстистые мамонты. Ученые считают, что почти 8 тысяч лет назад произошло мощное цунами, из-за которого данная область ушла под воду. В результате она стала частью океанского дна.

Эксперты долгое время говорили о том, что возле Великобритании находится затопленный город, но лишь недавно им удалось полностью воссоздать облик затонувшей земли – все благодаря работающим неподалеку нефтяным компаниям. Исследователи смоделировали фауну и флору потерянного района, а также изобразили примерную жизнь древних людей.

Ранее также появлялась информация, что Атлантида должна находиться у берегов Кубы.