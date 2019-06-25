Анна Седокова сняла откровенный клип на песню «Яжемать»

Анна Седокова 24 июня презентовала новый видеоклип, снятый на песню «Яжемать».

Интересно, что возрастной рейтинг клипа заявлен как 12+, но при этом в нём весьма много откровенных моментов, некоторые даже пришлось цензурировать. Так, в некоторых моментах певица предстала в слитном купальнике телесного цвета, настолько сливающемся с её кожей, что в первый момент можно даже подумать о полном отсутствии одежды.

Своей песней Седокова пытается донести, что быть матерью не означает, что следует забыть о себе и своих увлечениях. Поклонники подержали певицу, заявив, что клип является прекрасной оригинальной работой, а также подаёт пример для молодых девушек, демонстрируя, что даже многодетные матери не должны забивать на свою жизнь.

Однако с этим мнение согласились не все. По мнению некоторых подписчиков, из-за новой работы Седоковой сумасшедшие «яжематери» станут ещё более неадекватными.