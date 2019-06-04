Алсу сравнила критикующих ее россиян с гиенами

После скандала, возникшего из-за финала шоу «Голос. Дети» Алсу на некоторое время прекратила общаться с поклонниками, а также запретила комментирование своих записей в соцсетях.

Спустя время, когда шум немного утих, Алсу вернула возможность оставлять комментарии, и опубликовала пост об участии в благотворительном концерте. Певица выложила видеозапись с репетиции своей дочери Микеллы, а также напомнила подписчикам о её решении отдать выигранный в конкурсе миллион рублей на благотворительность.

Тем не менее, этот поступок вызвал негатив со стороны подписчиков. Они сообщили, что нет геройства в том, чтобы отдать нечестно полученные деньги на благотворительность. Также в очередной раз Алсу была обвинена в накрутке голосов.

Не выдержав нападок, певица сравнила всех недоброжелателей с гиенами и попросила отстать от неё и её дочери.

Впрочем, некоторые поклонники вступились за Алсу, попросив недовольных перестать уже обсуждать скандал и порадоваться, что деньги были потрачены на благое дело.