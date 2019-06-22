Агата Муцениеце обнаружила Павла Прилучного в объятиях Катерины Шпицы

Актриса Агата Муцениеце уже практически восемь лет замужем за Павлом Прилучным, они имеют сына Тимофея и дочь Мию. Несмотря на это, довольно часто возникают слухи об их расставании и изменах Павла.

Пара на эти домыслы обращает внимание редко, иногда позволяя себе пошутить над поклонниками. Так, Агата недавно опубликовала видеозапись, сделанную во французском поместье, где пара отдыхает вместе со своими друзьями.

На записи Агата пробует напитки и подходит к супругу, который неожиданно находится в объятиях Катерины Шпицы. Причём в первый момент актриса обозналась и подумала, что Прилучный обнимается с Александрой Бортич. Увидев, что женщиной является Шпица, Агата отмахнулась и сообщила, что тогда всё в порядке. Павел на камеру лишь улыбнулся.

Таким образом, очевидно, звёздные супруги решили посмеяться над слухами о многочисленных изменах Прилучного.