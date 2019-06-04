62-летняя звезда «Рабыни Изауры» показала фото в шелковом боди

62-летняя актриса Луселия Сантос, известная зрителям по исполнению главной роли в телесериале «Рабыня Изаура», недавно удивила своих поклонников, опубликовав в Instagram провокационные снимки.

Актриса для фотосессии облачилась в чёрные чулки в сетку и шелковое бежевое боди, которое носят танцовщицы кабаре. Как оказалось, в этот наряд Луселия облачилась для участия в новом театральном проекте, стилизованном под кабаре. В таком виде она не побоялась не только сделать несколько снимков, но и выйти на сцену.

Поклонников неожиданный снимок Луселии немало ошарашил, однако они признали, что для своего возраста актриса находится в прекрасной физической форме. По её словам, она поддерживает форму благодаря вегетарианскому образу жизни, бегу, и занятиям йогой. Также Луселия добавила, что при этом не может отказаться от кофе и пиццы.