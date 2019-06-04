Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

62-летняя звезда «Рабыни Изауры» показала фото в шелковом боди

Дата:
62-летняя актриса Луселия Сантос, известная зрителям по исполнению главной роли в телесериале «Рабыня Изаура», недавно удивила своих поклонн

62-летняя актриса Луселия Сантос, известная зрителям по исполнению главной роли в телесериале «Рабыня Изаура», недавно удивила своих поклонников, опубликовав в Instagram провокационные снимки.

Актриса для фотосессии облачилась в чёрные чулки в сетку и шелковое бежевое боди, которое носят танцовщицы кабаре. Как оказалось, в этот наряд Луселия облачилась для участия в новом театральном проекте, стилизованном под кабаре. В таком виде она не побоялась не только сделать несколько снимков, но и выйти на сцену.

Поклонников неожиданный снимок Луселии немало ошарашил, однако они признали, что для своего возраста актриса находится в прекрасной физической форме. По её словам, она поддерживает форму благодаря вегетарианскому образу жизни, бегу, и занятиям йогой. Также Луселия добавила, что при этом не может отказаться от кофе и пиццы.

Новости по теме:

  1. Любовь Толкалина восхитила поклонников снимками в нижнем белье
  2. Дарья Повереннова обнаружила у себя иммунитет от ботокса
  3. Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Член правления «Газпрома» обматерил подчиненных из-за пропавшего газопровода

Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» показала видео с новым бойфрендом

Женщина сфотографировала призрак девочки из «Звонка» возле коляски дочери

Солистка группы Serebro рассказала об аварийной посадке самолета в Черногории

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках