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18-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского сильно преобразилась

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Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, Мария, за последние несколько лет кардинально изменила свою внешность. Сначала она начала бороться с лиш

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной, Мария, за последние несколько лет кардинально изменила свою внешность.

Сначала она начала бороться с лишним весом и сбросила несколько десятков килограмм. Сейчас некоторые даже говорят, что она переусердствовала и стала выглядеть не просто стройной, а болезненно худой. После этого Мария начала делать себе татуировки, причём с полного согласия родителей.

А недавно, в честь своего 18-летия, девушка нарастила волосы и перекрасила их в сиреневый цвет. Новой внешностью Мария тут же похвасталась перед поклонниками в Instagram, заодно и прорекламировав свои футболки – с некоторых пор звёздная наследница реализует себя в дизайнерской сфере и разрабатывает принты для печати на одежде.

По мнению поклонников, не сразу узнавших Марию в новом образе, она стала выглядеть ярче и даже младше своих 18-ти лет.

 

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Публикация от Мария Михалкова-Кончаловская. (@welcometomaria)

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