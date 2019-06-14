14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет

15 июня в Милане состоялся показ мужской коллекции от модного дома Dolce&Gabbana. На мероприятии среди гостей была замечена дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 14-летняя Дева Кассель.

Девушка для выхода в свет выбрала ажурный красный топ и строгий чёрный комплект из атласного пиджака и укороченных брюк. Образ дополнили босоножки на каблуке и сумочка кросс-боди. Перед фотографами Кассель позировала смело, тогда как раньше, появляясь вместе с родителями, явно стеснялась.

Снимки с показа Дева опубликовала в Instagram, и поклонники в очередной раз сообщили о её сходстве со знаменитой мамой, отметив при этом, что ей повезло не унаследовать внешность от отца.

В апреле этого года Дева Кассель подписала контракт с Dolce&Gabbana, став лицом бренда, и уже приняла участие в рекламных съёмках. Ей пророчат великое будущее в модельной карьере.