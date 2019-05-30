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Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж

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Актриса Джованна Антонелли, наиболее запомнившаяся по роли Жади в телесериале «Клон», решила кардинально поменять внешность. От природы ей д

Актриса Джованна Антонелли, наиболее запомнившаяся по роли Жади в телесериале «Клон», решила кардинально поменять внешность.

От природы ей достались тёмные волосы, которые она уже несколько раз слега осветляла. Но недавно Джованна сделала модную стрижку до плеч и перекрасилась в блондинку, чем немало поразила поклонников.

Новый образ любимой актрисы пришёлся по вкусу далеко не всем. Хотя некоторые сообщили, что Джованна выглядит, как всегда, великолепно, многие выразили мнение, что такой цвет волос ей совершенно не подходит. Впрочем, тёмные волосы раньше также были раскритикованы — по словам некоторых, они старили Антонелли, из-за чего она была похожа на 60-летнюю женщину, тогда как ей всего лишь 43.

Сама актриса своим внешним видом полностью довольна. Не исключается, что смена имиджа произошла ради новой роли — Джованна до сих пор активно снимается в сериалах.

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