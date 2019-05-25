Жасмин рассказала про биологическое родство с сыном Киркорова

Недавно в СМИ появилась информация, согласно которой биологической матерью ребёнка Кирковова стала певица Жасмин. Известно, что Киркоров воспользовался услугами суррогатного материнства, а кто именно родил ему детей, держится в тайне.

Поводом для ошеломляющей новости стало внешнее сходство между детскими снимками Михаила, сына Жасмин, и Мартином Киркоровым. Также было замечено, что Михаил напоминает и самого молодого Киркорова.

Жасмин, едва узнав о ходивших о ней слухах, не стала задерживаться с ответным сообщением. В Instagram она приводит отрывок публикации и пишет, что заметка весьма её повеселила, создав настроение на весь день. Также она обращается к Филиппу, иронично замечая, что «они раскрыты» и упоминает Анастасию Стоцкую, которая много лет несла вместо них эту карму. Ранее именно Стоцкую считали матерью Мартина.

Киркоров также прокомментировал домыслы. Согласившись с Жасмин о том, что новость является «провалом года», он спрашивает у певицы, куда им, со своей раскрытой тайной, теперь бежать.