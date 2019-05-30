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Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой Ми-8 на Украине

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Владимир Зеленский, украинский лидер, решил выразить слова соболезнования всем, кто потерял близких и родных из-за крушения военного вертолета на Укра

Владимир Зеленский, украинский лидер, решил выразить слова соболезнования всем, кто потерял близких и родных из-за крушения военного вертолета на Украине.

Согласно публикации главы украинского государства, размещенной в социальных сетях, в результате авиакатастрофы погибли «четыре воина». Он также пообещал, что Руслан Хомчак, глава Генштаба страны, лично проконтролирует расследование причин случившегося.

Ранее появилась информация, что вчера вечером неподалеку от населенного пункта Сестрятин рухнул военный вертолет. На его борту находились четверо военнослужащих. Никто из них не смог пережить падения воздушной техники.

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