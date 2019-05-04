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Заслуженный артист России Саид Алибеков скончался в возрасте 69 лет

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В информационном агентстве «Замана», издаваемом в Дагестане, заявили о том, что Саид Алибеков, заслуженный артист РФ, скончался на семидесятом году жи

В информационном агентстве «Замана», издаваемом в Дагестане, заявили о том, что Саид Алибеков, заслуженный артист РФ, скончался на семидесятом году жизни.

Актер умер вчера, 3 мая. В издании не сообщили, что послужило причиной его смерти. В нем только отмечается, что он играл в родном драматическом театре свыше сорока лет, успев исполнить более шестидесяти разнообразных ролей.

По словам представителей Даргинского театра, они соболезнуют близким и родным Алибекова, разделяя с ними боль и скорбь от утраты столь дорогого для них человека. Последнее выступление артиста состоялось в 2018 году – он исполнил роль в спектакле под названием «В ту ночь, готовсь умирать…».

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