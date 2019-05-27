Вышел документальный фильм о создании «Игры престолов»

Американским каналом HBO была выпущена документальная картина о том, как создавался финальный сезон популярного телесериала «Игра престолов».

В Сети были опубликованы некоторые кадры из данного фильма, получившего подзаголовок «Последний дозор». На них можно увидеть чтение сценария последних серий эпизодической киноленты актерами и их реакцию на него. К примеру, когда Кит Харингтон узнал, как умрет Дейенерис, он сразу же схватился за свою голову и взглянул на Эмилию Кларк, которая тоже была шокирована прочитанным.

Киноактер Конлет Хилл, который исполнил роль Вариса в сериале, прочитав о смерти своего героя, выбросил сценарий. Позднее его пытались успокоить Гвендолин Кристи и Лиина Хиди. Когда же собравшиеся узнали о смерти Короля Ночи, многие начали громко аплодировать.