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В Швейцарии открылся первый кинотеатр со спальными местами

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В Швейцарии в кинотеатре Cinema Pathé, расположенном в Шпрайтенбахе, была реализована совершенно новая концепция для просмотра фильмов под названием «

В Швейцарии в кинотеатре Cinema Pathé, расположенном в Шпрайтенбахе, была реализована совершенно новая концепция для просмотра фильмов под названием «VIP спальня». Операторы совершенно не обеспокоены тем, что во время киносеансов в зале могут происходить какие-либо неподобающие действия.

Открывающаяся в четверг, 9 мая, VIP-зона кинотеатра выглядит почти так же как обычная спальня, за исключением того, что она заполнена одиннадцатью специально изготовленными для данного помещения двуспальными кроватями.

Эта новая концепция, созданная для того чтобы отвлечь зрителей от Netflix и вернуть их в кинозалы, может предложить людям уютный домашний кинотеатр и удобные кровати. Для того, чтобы клиенты не засыпали при просмотре картин, кровати в кинозале оснащены подголовниками с электрическим приводом.

Венанцио Ди Бакко, генеральный директор Pathé Switzerland, рассказал местному швейцарскому новостному сайту 20 minuten, что клиенты могут быть полностью уверены в чистоте кроватей, так как после каждого показа фильма их полностью обновляют. «Гигиенический аспект очень важен для нас», – сказал глава компании.

Ди Бакко также отверг идею о том, что зал будет использоваться для аморальной или неуместной деятельности. «Данное предложение является уникальным для Швейцарии. Но мы проверили концепцию за рубежом и до сих пор не испытывали никаких проблем».

Помимо спальной зоны, в кинотеатре также есть стандартный кинозал Imax на 350 мест и зал с одноместными и двуместными диванами. Клиентам, желающим опробовать эти новые VIP-зоны, предстоит заплатить как минимум 49 франков (около 3100 рублей). После этого они смогут спокойно запрыгнуть на свою кровать, а затем насладиться фильмом, а также бесплатными закусками и безалкогольными напитками.

Для маленьких зрителей в детском кинозале имеются большие кресла-мешки, горка и яма с шариками. Стоимость детского билета составляет 14,5 франка (около 933 рублей).

Тем, кто хочет воспользоваться услугами более традиционного кинотеатра, необходимо заплатить 19,5 франка (около 1255 рублей). После этого они смогут посмотреть последние новинки кино в любом из шести залов, не относящихся к VIP-зонам и расположенным в кинотеатре.

Кинотеатр Pathé в Шпрайтенбахе расположен в непосредственной близости от Shoppi Tivoli, его торжественное открытие состоялось сегодня, 11 мая 2019 года.

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