В последней серии «Игры престолов» нашли новый киноляп

Поклонники сериала «Игра престолов» нашли очередной киноляп. На этот раз — в завершительной серии восьмого сезона.

На 46 минуте, когда идёт совет лордов Вестероса, можно заметить аж две пластиковых бутылки с водой. Одна из спрятана за ногой Сэма Тарли, другая — за Давосом и Джендри.

И без того недовольные и разочарованные финальным сезоном фанаты сериала буквально пришли в ярость. По их мнению, уже третий киноляп — это яркий показатель безответственного и наплевательского отношения создателей сериала. Впрочем, некоторые относятся спокойнее — они считают, что пластиковые бутылки в кадре — не самая большая проблема по сравнению с провальным в целом сезоном.

Ситуация со стаканчиком кофе Дейнерис Таргариен была признана и впоследствии исправлена. Новый ляп пока остался без комментариев HBO.