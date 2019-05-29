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Военные отправятся в Антарктиду разбираться с инопланетянами

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Недавно на заброшенной базе, расположенной в области земли Королевы Мод в Антарктиде, была обнаружена непонятная деятельность, которую никому не удало

Недавно на заброшенной базе, расположенной в области земли Королевы Мод в Антарктиде, была обнаружена непонятная деятельность, которую никому не удалось доступно объяснить. Уфологи высказали однозначное мнение — там скрываются пришельцы, сообщает издание «Южный Федеральный«.

Предполагается, что этот комплекс был построен в 1943-44 годах Германией, в то время, когда она проводила в Антарктиде свои исследования. Однако некоторые учёные полагают, что база с самого начала была возведена пришельцами.

Разобраться в происходящем решили норвежские военные, отправив в область экспедицию для исследования территории. Отправленная группа должна будет определить, имеются ли неизвестные личности на базе и развеять слухи об инопланетянах. Для этого они вскроют законсервированные помещения и исследуют оставшиеся документы и оборудование, которых, впрочем, может и не оказаться.

Информацию об экспедиции подтвердил Минобороны Норвегии, который сообщил, что она запланирована на ноябрь текущего года, когда в Антарктиде наступит более тёплая погода.

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