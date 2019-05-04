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Ученый-армянин из США сделал громкое открытие в области медицины

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Баграт Григорян, исследователь-армянин из США, и его коллеги из Университета Райса смогли создать искусственные альвеолы и сосуды с использованием пищ

Баграт Григорян, исследователь-армянин из США, и его коллеги из Университета Райса смогли создать искусственные альвеолы и сосуды с использованием пищевых красителей и 3D-печати.

В научном журнале Science отметили, что один из красителей был разработан на базе черники. По словам ученых, речь идет об антоциане, который поглощает воздух так же хорошо, как золотые наночастицы.

После определения свойств красителя специалисты приняли решение испытать его, напечатав при помощи 3D принтера кровеносный сосуд толщиной не более одного миллиметра. В результате напечатанный материал функционировал точно так же, как и обычный сосуд. В будущем ученые собираются попытаться создать и другие органы.

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