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Ученые нашли способ спасения от смертоносной болезни легких

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Американским исследователям удалось придумать новый способ восстановления трансплантируемых легких, благодаря которому можно будет спасать больных, ст

Американским исследователям удалось придумать новый способ восстановления трансплантируемых легких, благодаря которому можно будет спасать больных, страдающих от смертельно опасных заболеваний дыхательной системы.

Ученые воспользовались техникой перекрестного кровообращения с применением свиней, позволившей им осуществлять поддержку легких на протяжении 36 часов. В результате врачи получают дополнительное время на совершение важных процедур по регенерации тканей для их дальнейшей пересадки. Легкие держат в особой камере неподалеку от реципиента.

Данный метод дает возможность улучшить состояние легких, которые повреждаются из-за аспирации содержимого желудка. До сегодняшнего дня врачи имели всего 6 часов на то, чтобы оценить пригодность органа для пересадки. Этого времени не хватало на проведение восстановительных работ.

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