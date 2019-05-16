Ученые: каждый седьмой новорожденный страдает от недостаточного веса

В соответствии с глобальной оценкой веса детей при рождении, опубликованной в четверг, в 2015 году в мире появилось более 20 миллионов новорожденных с недостаточным весом, то есть каждый седьмой.

Исследователи опубликовали статью в журнале The Lancet Global Health, где сообщили о том, что более 90 процентов детей, у которых вес не превышает 2,5 килограмм при рождении, являются гражданами стран с низким и средним уровнем дохода.

Во всем мире чуть менее 15 процентов от общего числа новорожденных в 2015 году имели низкий вес при рождении, однако если в Швеции их число не превышало 2,4 процента, то в Бангладеш оно составило почти 28 процентов.

Однако специалисты все же наблюдают положительную динамику, так как в 2000 году данный показатель в среднем по миру составлял 17,5 процента.

«Но для достижения цели Всемирной организации здравоохранения по снижению низкого веса у новорожденных на 30 процентов в период между 2012 и 2025 годами «потребует удвоить темпы текущего прогресса», – отметила ведущий автор исследования Ханна Бленкоу, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

В странах Африки к югу от Сахары число новорожденных с низким весом фактически увеличилось с 2000 по 2015 год с 4,4 до 5 миллионов.

Согласно последним оценкам в 2015 году в Южной Азии насчитывалось 9,8 миллиона подобных младенцев, что составляет почти половину мирового показателя.

Недостаточный вес при рождении приводит к повышению показателей неонатальной смертности и ухудшению состояния здоровья в более позднем возрасте: свыше 80 процентов новорожденных, которые умирают каждый год, имеют низкий вес.

Новорожденные с недостаточным весом, которые выживают, часто страдают от задержки роста, а также имеют серьезные проблемы с развитием и здоровьем, включая диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

«Правительства стран делают слишком мало для снижения количества новорожденных с низким весом», – говорится в заявлении Бленкоу.

Недоедающие мамы

Причины низкого веса при рождении сильно различаются в бедных и богатых регионах.

В Южной Азии и некоторых странах Африки к югу от Сахары значительная доля детей с недостаточным весом рождается в срок, но отстает в росте, поскольку их матери недоедают.

В Северной Америке и Европе большую часть детей с низким весом при рождении составляют недоношенные младенцы.

Исследование показало, что подростковая беременность, высокая распространенность инфекций, высокий уровень лечения бесплодия и использование кесарева сечения, особенно в Соединенных Штатах и Бразилии, могут быть одними из факторов данной проблемы.

Международная группа исследователей проанализировала базы данных национальных правительств для оценки распространенности низкого веса при рождении в 148 странах с 2000 по 2015 год.

Всего в исследовании приняли участие 281 миллион новорожденных. Несколько стран, включая Индию, не были включены из-за отсутствия данных.

«Каждый новорожденный должен быть взвешен, но у нас нет данных по весу почти у одной трети всех детей», – сказала соавтор исследования Юлия Красевец, специалист по статистике и мониторингу в ЮНИСЕФ.

Помимо Швеции, в список стран с относительно небольшим количеством детей с низким весом при рождении вошли: Финляндия (4,1 процента), Исландия (4,2), Сербия (4,5), Норвегия (4,5), Албания (4,6), Китай (5), Хорватия (5,1) и Куба (5,3).

Многие крупные страны с развитой экономикой продемонстрировали падение этого показателя на 6-8 процентов, включая Францию, Соединенные Штаты, Великобританию, Германию, Мексику и Бразилию.

Пять стран, включая Бангладеш, имели высокий коэффициент новорожденных с недостаточным весом, превышающий 20 процентов: Коморские Острова, Гвинея-Бисау, Непал и Филиппины.