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Трейлер третьего сезона «Рассказа служанки» попал в Сеть

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1 мая во время предварительной презентации в сети появился трейлер третьего сезона «Рассказа служанки», в основе сюжета которого лежит однои

1 мая во время предварительной презентации в сети появился трейлер третьего сезона «Рассказа служанки», в основе сюжета которого лежит одноимённый антиутопический роман канадской писательницы Маргарет Этвуд.

События происходят в США, в теократическом будущем. Не сумевшая покинуть Республику Галаад главная героиня Оффред, роль которой исполнила Элизабет Мосс, принимает участив в борьбе против тоталитарной системы.

В двухминутном трейлере была показана сама Оффед, пристально смотрящая в камеру. Параллельно с этим показывают короткие отрывки событий из новых серий. В третьем сезоне она займётся розыском последователей и подготовкой к революции. Ожидается, что будет продемонстрировано масштабное восстание.

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