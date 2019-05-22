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Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»

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Год назад актриса Софи Тернер, исполнившая в сериале «Игра престолов» роль Сансы Старк, сделала татуировку, сразу привлёкшую внимание фанато

Год назад актриса Софи Тернер, исполнившая в сериале «Игра престолов» роль Сансы Старк, сделала татуировку, сразу привлёкшую внимание фанатов.

На татуировке изображёна голова лютоволка в профиль, а внизу расположена подпись «Стая выживет». Ещё тогда было высказано предположение, что рисунок является спойлером к финалу шоу, но актриса опровергла слухи, сообщив, что фраза взята из сериала.

Но после выхода в эфир заключительной серии восьмого сезона «Игры престолов» стало понятно, что татуировка всё-таки раскрывала финал сериала, одной из особенностей которого была непредсказуемость в вопросе того, кто из героев выживет, а кто погибнет. Лютоволки — символ дома Старков, и все представители это рода в итоге остались живы.

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