Создатели «Игры престолов» прокомментировали появление стакана из Starbucks в кадре

Авторы сверхпопулярного телепроекта «Игра престолов», прокомментировали появившийся в недавнем эпизоде стаканчик из сети кофеен Starbucks.

Сначала Берни Колфилд, главный продюсер проекта, решила свести все к шутке, отметив, что Вестерос стал первым континентом, на котором открылись кофейни Starbucks. Затем она заявила, что подобные ошибки являются большой редкостью для сериала, сумевшего ранее завоевать массу престижных наград.

Колфилд добавила, что создатели телесериала трудятся на все 1000 процентов. В конце она заявила, что если стаканчик является худшим, что смогли найти зрители, то они явно не зря едят свой хлеб.