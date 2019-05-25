Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем

Телеведущий Владимир Соловьев готов к встрече с Антоном Дербеневым, который является активистом из Екатеринбурга. Дербенев о предстоящем личном знакомстве с Соловьевым поделился в Facebook.

Как заявляет активист, встреча запланирована на 25 мая и пройдет в центре Москвы. Дербенев отметил, что предложение о личном знакомстве поступило конкретно от Соловьева. «Будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом», — написал житель Екатеринбурга в социальной сети.

Напомним, что о негативном отношении телеведущего к участникам акции против возведения храма Святой Екатерины в Екатеринбурге стало ясно после того, когда Соловьев в очередной раз посетил эфир радио «Вести FM».

По мнению журналиста, активисты — это «продолжители дела бесноватых» и «наследники бесов». На такие высказывания отреагировал Дербенев, написав, что готов «дать леща» телеведущему за оскорбления.