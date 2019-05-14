Сергей Шнуров покритиковал скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Сергей Шнуров, российский исполнитель, при комментировании итогов телепередачи «Голос. Дети» порекомендовал россиянам не концентрировать внимание на результатах соревнований и спокойней реагировать на них.

По словам музыканта, данным вещам уделяется излишне много внимания, причем как на телевидении, так и в интернете, где постоянно проводятся «пересчеты и пересуды». Он напомнил зрителям, что речь идет о конкурсе, шоу, но при этом спорщики готовы «пустить друг другу кровь».

Итоги финальной передачи вызвали большой резонанс в российском обществе, так как многие считают, что Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, победила в конкурсе незаслуженно. Она значительно обогнала своих соперников, получив огромное количество голосов. В настоящее время Первым каналом проводится проверка результатов голосования.