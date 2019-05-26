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Сати Казанова рассказала, как быть хорошей женой

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Сати Казанова, которая состоит в браке с фотографом Стефано Тиоццо уже два года, поделилась в блоге некоторыми советами о том, как стать хорошей женой

Сати Казанова, которая состоит в браке с фотографом Стефано Тиоццо уже два года, поделилась в блоге некоторыми советами о том, как стать хорошей женой.

Одной из самых основных рекомендаций стала ухоженность. По словам Сати, дом для мужчины является местом расслабления, а потому жена всегда должна быть ухоженной, красивой и сексуальной. Лучшим же нарядом для неё станут платья. А завершать образ может «взгляд с хитринкой».

Как сообщила певица, она просто обожает разнообразные платья и туфли, и у неё имеется в доме просторная гардеробная для своих нарядов.

При этом Сати отметила, что внешность, разумеется, важна, но всё же не на первом месте. Немало внимания стоит уделять и собственному развитию, а также отсутствию стереотипного мышления. В случае же возникновения несогласия и споров, куда уж без них, следует ограничивать себя в высказываниях, чтобы в гневе не наговорить лишнего. Лучше уж полчаса помолчать и тщательно обдумать ситуацию.

 

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Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova)

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