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Российский тяжелый стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

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В российских СМИ, сославшихся на источники в авиастроительной сфере, сообщили о том, что несколько недель назад отечественный беспилотник «Охотник» вп

В российских СМИ, сославшихся на источники в авиастроительной сфере, сообщили о том, что несколько недель назад отечественный беспилотник «Охотник» впервые оторвался с взлетно-посадочной полосы.

Тяжелый беспилотный летательный аппарат взлетел с ВПП, расположенной на территории авиазавода имени Чкалова, расположенного в Новосибирске. Собеседники информационных агентств отмечают, что дрон разогнался и поднялся на высоту 5-6 метров, а потом тут же приземлился, то есть полноценный полет беспилотник не совершил. В рамках испытания специалисты провели финальную проверку технических характеристик «Охотника».

Появилась также информация, что на протяжении последних месяцев было осуществлено несколько подобных тестов, причем все маневры БПЛА осуществлял в автоматическом режиме. «Охотник» разработан с использованием стелс-технологий, а его взлетная масса составляет 20 000 килограмм.

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