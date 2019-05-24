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Российский фрегат поднял на уши Тихоокеанский флот США

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За походом многоцелевого фрегата «Адмирал Горшков» пристально следят эсминцы ВМС США. Сам переход российских кораблей осуществляется из Влад

За походом многоцелевого фрегата «Адмирал Горшков» пристально следят эсминцы ВМС США.

Сам переход российских кораблей осуществляется из Владивостока в Тихий океан, в числе основных целей — решение военных и дипломатических задач. «Адмирала Горшкова» сопровождают спасательный буксир и корабль обеспечения. На данный момент они проходят район Гавайских островов.

21 мая за группой российских кораблей начал наблюдать эсминец УРО «Вейн Э. Мейер», на следующий день к нему присоединился «Майкл Мерфи». Также к слежке были привлечены самолёт «Посейдон» и даже танкер-заправщик типа «Генри Дж. Койдер».

По мнению канала «Сводки Арктики», подобное отношение указывает на то, что американские военные испытывают немалое уважение перед оружием России, но при этом и весьма опасаются его.

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