Российский фрегат поднял на уши Тихоокеанский флот США

За походом многоцелевого фрегата «Адмирал Горшков» пристально следят эсминцы ВМС США.

Сам переход российских кораблей осуществляется из Владивостока в Тихий океан, в числе основных целей — решение военных и дипломатических задач. «Адмирала Горшкова» сопровождают спасательный буксир и корабль обеспечения. На данный момент они проходят район Гавайских островов.

21 мая за группой российских кораблей начал наблюдать эсминец УРО «Вейн Э. Мейер», на следующий день к нему присоединился «Майкл Мерфи». Также к слежке были привлечены самолёт «Посейдон» и даже танкер-заправщик типа «Генри Дж. Койдер».

По мнению канала «Сводки Арктики», подобное отношение указывает на то, что американские военные испытывают немалое уважение перед оружием России, но при этом и весьма опасаются его.