Российская армия пополнится боевым роботом с пулеметом

Универсальный лёгкий робот с широким спектром вооружений «Нерехта», после испытаний в Сирии прошёл ряд улучшений. Сейчас совершается его тестирование, сообщает издание MilitaryArms.

По словам Олега Мартьянова, руководителя Центра технологий и роботехники, в ходе испытаний «Нерехта» подтверждает все необходимые характеристики. В скором времени, вероятно, этот комплекс будет использован в вооружении национальной армии.

Робот имеет три модификации: как машина артиллерийской корректировки, может быть использован как транспортное средство, а также имеет стрелковый модуль. На него можно установить 12,7-миллиметровый пулемёт «Корд» или 7,62-миллиметровый танковый Калашников. Также вооружение можно усилить, задействовав 30-миллиметровый АГ-30М. Имеются перспективы и для тяжёлого вооружения.

Для «Нерехты» будут созданы и собственные системы навигации и связи, которые будут появляться постепенно. В первое время они будут работать на обычных аккумуляторах, затем их переведут на другие движители, которые пока ещё не изготавливаются.