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Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал

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15-летняя киноактриса Белла Рэмси, которая сыграла роль Лианны Мормонт в «Игре престолов», сообщила о том, что родители запретили ей смотреть этот сер

15-летняя киноактриса Белла Рэмси, которая сыграла роль Лианны Мормонт в «Игре престолов», сообщила о том, что родители запретили ей смотреть этот сериал.

По словам телезвезды, она посмотрит этот проект, когда ей исполнится восемнадцать лет. Рэмси отметила, что даже в тех эпизодах, где она снималась, имелись моменты, во время которых родители закрывали ей обзор, так как, по их мнению, они выглядели излишне кровавыми.

Не читайте новость дальше, если вы еще не смотрели 3-ю серию финального сезона, так как в ней имеются СПОЙЛЕРЫ.

Рэмси отметила, что недавно ей позволили посмотреть момент, в котором убивают ее персонажа. Она добавила, что немного посмотрела прошлый сезон. По мнению актрисы, гибель Лианны была великой.

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