Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

Украинское посольство в США разметило в Twitter фотографию с подписью о том, что она сделана во времена депортации крымских татар Советским Союзом. Пост был размещён 18 мая, в День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа, отмечаемого в Крыму и на Украине.

Однако российское посольство в Америке заметило, что снимки не соответствуют заголовку. В Twitter представители посольства сообщили, что на выложенных кадрах на самом деле изображены польские евреи, которых грузят в поезда для последующей депортации в лагерь смерти. Сделана фотография была в 1942-1944 годах.

Также было отмечено, что этот снимок находится на хранении в архиве Музея памяти жертв Холокоста, расположенном в Вашингтоне.

Российское посольство прокомментировало ситуацию, назвав публикацию «методичкой украинских дипломатов». На их сообщение посольство Украины на данный момент не ответило.