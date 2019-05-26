Поклонники не узнали Кристину Асмус в парике и с челкой

Актриса Кристина Асмус выложила в Instagram снимок, для которого примерила на себя новый интересный образ.

Кристина предстала в бежевом тренче, под которым виднеются чёрные колготки, в руках у актрисы солнцезащитные очки. Однако самой неожиданной для поклонников стала причёска — рыжие волосы ниже плеч и чёлка. Впрочем, не скрывается, что для фотографии был использован парик.

Подпись под снимком простая и незатейливая: «Однажды в Голливуде». Многие поклонники, не узнав в первый момент Асмус, стали сравнивать её с голливудскими звёздами, такими как Ума Турман или Николь Кидман. Некоторым фото, впрочем, напомнило старые снимки, сделанные в коридоре общежития.

В целом, фотография подписчикам понравилась. Было также отмечено, что волосы с рыжим отливом идут Кристине, другие похвалили шикарный тренч.