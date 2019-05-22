По Москве-реке начали курсировать «трамваи-кабриолеты»

В Москве появились 10 речных трамвайчиков, которые ходят по Москве-реке и имеют два маршрута — от гостиницы «Украина» или от Парка Горького до Новоспасского моста. График работы транспорта с 11 утра до часу ночи, работать он будет до октября.

Все трамваи раскрашены в яркие летние цвета и носят соответствующие им цветочные имена. К примеру, трамвай желтого цвета называется «Подсолнух», голубого — «Незабудка», розового — «Роза», красного — «Гвоздика». Подобная расцветка призвана поднимать пассажирам настроение и делать их поездку ещё более увлекательной.

Билеты на трамвай можно приобрести прямо на борту, также можно взять аудио гид на шести языках, купить лёгкие закуски и напитки. Каждое судно оборудовано климат-контролем, стеклянной крышей, и вмещает 44 пассажира.