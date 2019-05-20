Огромный крокодил убил рыботорговца на глазах у его брата

Работающий на ферме в Зимбабве рыботорговец, расставляя сети, подвергся нападению крокодила. Выбраться из лап хищника мужчине не удалось.

Как стало известно, погибший 27-летний Пол Нямханза рыбачил вместе со своим братом, 19-летним Джереми. Напавшая рептилия стала для них полной неожиданностью. Вцепившись в Пола зубами, крокодил утащил его под воду. Избежавший нападения Джереми никак не мог помочь брату. Убежав с места происшествия, он сообщил об инциденте местным смотрителям.

После извлечения из водоёма тела погибшего, было обнаружено отсутствие у него некоторых частей тела, очевидно, съеденных рептилией.

Полиция напомнила местным жителям, что опасно приближать к местам обитания крокодилов. Случаи нападения хищников на людей — не редкость. Одно из самых известных происшествий — гибель священника, который собрал последователей для демонстрации им хождения по водной поверхности. Не успев приступить к процессу, мужчина был атакован сразу тремя крокодилами, утащившими его под воду.