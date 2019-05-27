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Необычная композиция: в Брянск «прилетела» жар-птица

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В Брянске, на кольцевой развязке со стороны Орла была установлена фантастическая композиция, состоящая из украшения — жар-птицы и клумб с цветам

В Брянске, на кольцевой развязке со стороны Орла была установлена фантастическая композиция, состоящая из украшения — жар-птицы и клумб с цветами, которые изображают её широкий разноцветный хвост, сообщает издание «Брянские новости«.

Раньше здесь была самая обычная клумба, затем территория была использована для записи названия города при помощи затейливой конструкции. Жар-птица стала новым проектом городских мастеров, предназначенным для украшения местности. Кроме статуи сказочной птицы, неподалёку был поставлен велосипед с цветочными корзинами.

Некоторые пользователи Сети, впрочем, не уверены, что арт-объект изображает именно жар-птицу. Пышный хвост и синий цвет статуи навели их на мысль, что мастера изобразили обычного павлина.

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