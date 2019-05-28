Найден самый преданный персонаж «Игры престолов»

26 мая на телеканале HBO вышел посвящённый сериалу «Игра престолов» документальный фильм «Последний дозор».

Поклонники в фильме неожиданно обнаружили для себя актёра массовки — 44-летнего Эндрю МакКлея, который участвовал в роли солдата на стороне северян во всех крупных сражениях в сериале. Так, он сражался в Битве бастардов, оборонял Винтелфелл от Короля Ночи, присутствовал при встрече Брана у ворот города. Кроме этого, он одним из первых признаёт Джона Сноу Королём Севера.

Роль Эндрю в сериале была оценена фанатами, которые начали выискивать его появление на экране и составлять коллажи с его персонажем. Также было шутливое предложение наречь его королём Вестероса, а за свою бороду он уже получил прозвище — Длиннобородый.

Сейчас МакКлей, проживающий в Северной Ирландии, проводит экскурсии по местам съёмок «Игры престолов».