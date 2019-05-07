Настоящая история баллисты, анти-драконьего оружия из «Игры престолов»

Серсея Ланнистер нуждалась в мощной противовоздушной обороне, поэтому извращенный ум Квиберна придумал арбалет с двойной тетивой чудовищных размеров. В седьмом сезоне он проверил его на древнем черепе дракона, а в восьмом сезоне, судя по всему, создал еще несколько подобных орудий.

Но мощное анти-драконье оружие Серсеи – это гораздо больше, чем просто фантазия сценаристов. В истории человечества этот огромный арбалет носит другое название – баллиста.

Это разновидность катапульты, использующая пару изогнутых пружин для хранения и высвобождения энергии. Конечно, она достаточно хороша, чтобы проделать большую дыру в драконе, но нельзя обойти стороной тот факт, что речь идет о 2500-летней технологии. На самом деле, инженерное решение Квиберна очень напоминает самые первые артиллерийские орудия, когда-либо созданные на Земле.

Этот вид баллисты восходит еще к 399 г. до н.э., когда король Дионисий Старший осадил город-крепость Мотия, расположенный на острове Сицилия. Это была долгая и кровавая осада. Сиракузы подвели свои корабли очень близко к городским стенам, вытащив их на пляжи за городом. По словам греческого историка Диодора, мотяне контратаковали, но что-то сдерживало их.

«[Мотяне] были сдержаны огромным количеством летающих снарядов. Сиракузы убили многих врагов, используя катапульты, которые стреляли остроконечными снарядами. Действительно, это оружие вызвало большое смятение в рядах противника, потому что являлось новейшим оружием для своего времени».

Оригинальные машины Дионисия являлась довольно большими луками со стрелами, изготовленными из древесины и частей животных, таких как рога и хрящи – они очень похожи на катапульты Квиберна.

Сиракузские устройства работали достаточно хорошо, но у них было много проблем. Во-первых, они не были особенно сильны. Во-вторых, они оказались тяжелыми. Солдатам приходилось тратить немало времени, чтобы перетащить их на боевую позицию. Если цель двигалась, то попасть в нее было очень сложно. Но самая большая проблема с этими ранними версиями баллист заключалась в их низкой скорострельности – на перезарядку дротиков уходило много минут.

Только в 332 г. до н.э. инженеры Александра Македонского смогли наконец-то усовершенствовать это оружие. Понимая, что эти большие луки достигли своего предела как по расстоянию, так и по силе, они смогли прийти к новому решению. Почему бы не использовать вместо изогнутого лука пружины, изготовленные из сильно натянутых витков веревки? Когда вы закрепите концы веревочной петли, а затем закрутите ее, спиральная веревка начнет сопротивляться вращению и отталкиваться назад в противоположном направлении. Таким образом, если вы сделаете связку больших, прочных, сильно натянутых веревочных катушек, то они могут накопить, а затем высвободить много энергии. Чем плотнее катушка, тем больше заряд.

Завершив проект, инженеры назвали свое новое изобретение «баллистой». Они использовали две вертикальные связки веревки, сделанные из волос или сухожилий животных, которые были натянуты, как струны на музыкальном инструменте. Деревянные метательные рукоятки были вставлены между двумя веревочными пучками, которые составляли катапульту. Когда оружие использовалось на поле битвы, артиллеристы, стоявшие неподалеку, откидывали руки назад, вставляли дротик из камня или металла и выпускали курок. Веревочная пружина разматывалась, высвобождая свою смертоносную энергию.

Оружие в конечном итоге стало основной боевой единицей Римской империи, но после ее распада многим возникшим королевствам не хватало средств на его содержание. Тем не менее, оно все еще использовалось в решающих сражениях, где нередко изменяло ход человеческой истории. Баллисты обычно стреляли по стационарным объектам, таким как стены замка или ворота, то есть не таким мобильным, как летающий дракон размером с авиалайнер. Но в редких случаях они использовались в качестве противопехотного оружия.