Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Напуганная Анфиса Чехова перенесла операцию

Дата:
Телеведущая Анфиса Чехова недавно призналась своим поклонникам, что у неё сильно испортилось зрение и она видит окружающий её мир нечётко. При этом ла

Телеведущая Анфиса Чехова недавно призналась своим поклонникам, что у неё сильно испортилось зрение и она видит окружающий её мир нечётко.

При этом лазерную коррекцию она делать опасалась — вдруг окончательно ослепнет. Пока Анфиса решала, делать операцию или нет, она попросила подписчиков в Instagram сравнить её образ в очках и без, отметив, что с оправой ощущает себя некомфортно, чувствует давление на переносицу. Линзы же носить ей неприятно, и порой она забывает их снять.

После некоторых переживаний, Чехова всё же решилась на коррекцию зрения. Операция прошла успешно, но, по сообщению Анфисы, ей приходится носить очки, чтобы случайно не задеть глаза. Кроме того, у неё повысилась чувствительность к свету, и она пока что видит всё расфокусировано. Впрочем, эти последствия являются временными и должны в течение одного-двух дней полностью пройти.

Новости по теме:

  1. Джордж Мартин рассказал о своем финале «Игры престолов»
  2. Опубликован новый отрывок из третьего сезона «Очень странных дел»
  3. Телеведущего Шепелева заподозрили в растрате имущества Фриске

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

ВКС РФ в октябре получит новый ударный авиакомплекс

Жириновский устроил перепалку с Хинштейном на телешоу Соловьева

Поезд протаранил автобус под Орлом, четверо погибли

В Череповце 49-летняя женщина выпала из движущегося автобуса

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках