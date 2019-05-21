Напуганная Анфиса Чехова перенесла операцию

Телеведущая Анфиса Чехова недавно призналась своим поклонникам, что у неё сильно испортилось зрение и она видит окружающий её мир нечётко.

При этом лазерную коррекцию она делать опасалась — вдруг окончательно ослепнет. Пока Анфиса решала, делать операцию или нет, она попросила подписчиков в Instagram сравнить её образ в очках и без, отметив, что с оправой ощущает себя некомфортно, чувствует давление на переносицу. Линзы же носить ей неприятно, и порой она забывает их снять.

После некоторых переживаний, Чехова всё же решилась на коррекцию зрения. Операция прошла успешно, но, по сообщению Анфисы, ей приходится носить очки, чтобы случайно не задеть глаза. Кроме того, у неё повысилась чувствительность к свету, и она пока что видит всё расфокусировано. Впрочем, эти последствия являются временными и должны в течение одного-двух дней полностью пройти.